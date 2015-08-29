Мичел: «Генгам» показал мощную игру и задал высокий темп»

Главный тренер «Марселя» Мичел назвал причины поражения в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (0:2).

«Мы проиграли много отдельных единоборств, – цитирует Le Figaro Мичела. – Не только в защите, но и в атаке. Это неожиданное поражение, но теперь нужно понять, что необходимо сделать. Знали, что «Генгам» физически мощная команда, которая старается давить. Темп был очень высоким. Мы же сделали все, что могли. Но у нас молодая команда, которой еще нужно настроить игру. Это быстро сделаем. Одно дело, когда не забиваешь, другое – когда не создаешь моменты. У нас они были».

Лига 1. «Марсель» уступил «Генгаму»