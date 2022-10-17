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    Мигель «Мичел» Гонсалес - статистика

    Тренер
    Имя Мигель
    Фамилия «Мичел» Гонсалес
    Команда Олимпиакос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 марта 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Волос 0 : 3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 1 тур
    02.04.2023 Олимпиакос 2 : 2 Арис Греция. Суперлига, 2 тур
    05.04.2023 Олимпиакос 3 : 1 ПАОК Греция. Суперлига, 3 тур
    09.04.2023 Панатинаикос 2 : 0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Олимпиакос 29 14 2 13
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.10.2022 Олимпиакос 1 : 2 ПАОК
    22.10.2022 Панетоликос 0 : 2 Олимпиакос
    30.10.2022 Олимпиакос 2 : 0 ПАС Ламия
    06.11.2022 Панатинаикос 1 : 1 Олимпиакос
    09.11.2022 Левадиакос 0 : 1 Олимпиакос
    13.11.2022 Олимпиакос 0 : 0 АЕК
    21.12.2022 ПАС 2 : 2 Олимпиакос
    28.12.2022 Олимпиакос 5 : 0 Астерас
    03.01.2023 Ионикос 0 : 2 Олимпиакос
    08.01.2023 Волос 0 : 4 Олимпиакос
    15.01.2023 Олимпиакос 1 : 0 Арис
    22.01.2023 Атромитос 1 : 1 Олимпиакос
    29.01.2023 Олимпиакос 2 : 1 ОФИ
    05.02.2023 ПАОК 0 : 0 Олимпиакос
    13.02.2023 Олимпиакос 6 : 1 Панетоликос
    19.02.2023 ПАС Ламия 0 : 3 Олимпиакос
    25.02.2023 Олимпиакос 0 : 0 Панатинаикос
    05.03.2023 Олимпиакос 6 : 0 Левадиакос
    12.03.2023 АЕК 1 : 3 Олимпиакос
    19.03.2023 Волос 0 : 3 Олимпиакос
    02.04.2023 Олимпиакос 2 : 2 Арис
    05.04.2023 Олимпиакос 3 : 1 ПАОК
    09.04.2023 Панатинаикос 2 : 0 Олимпиакос
    23.04.2023 Олимпиакос 0 : 0 АЕК
    26.04.2023 Арис 0 : 0 Олимпиакос
    30.04.2023 Олимпиакос 0 : 0 Волос
    03.05.2023 АЕК 0 : 0 Олимпиакос
    06.05.2023 Олимпиакос 0 : 0 Панатинаикос
    13.05.2023 ПАОК 0 : 0 Олимпиакос
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