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    Луис Энрике оценил работу Гвардиолы, Клоппа и Мичела

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил трех коллег: Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Юргена Клоппа («Ливерпуль») и Мичела («Жирона»).

    «[О Гвардиоле]. Я считаю его своим другом. Пеп воплощает в жизнь идеи, которые никому в голову даже не приходят. У него есть лидерские качества и эмпатия.

    Он наиболее титулованный тренер в эпоху, когда подготовка к матчам претерпела значительные изменения. Титулы говорят сами за себя. Я бы хотел, чтобы Пеп тренировал меня. Тренеры все более и более подготовлены в наше время.

    [О Клоппе]. Клопп провел восемь лет в «Ливерпуле», и это безумие. Я не знаю, откуда он черпает энергию. Жаль, что он уходит, но я уверен, что он вернется, потому что у него будут интересные предложения и проекты. Кроме того, он очень приятный человек.

    [О Мичеле]. Никто не помнит, что клуб всегда делал ставку на него, а теперь там создали для него уникальную команду.

    Сейчас у них не очень хороший период, особенно в плане игры на выезде, но они показали результаты лучше «Барсы», эта команда очень хорошо работает. Я их поздравляю с этим», – сказал Луис Энрике на стриме в Twitch.

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    Источник: Mundo Deportivo

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