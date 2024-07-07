Мостовой обратился к тем, кому не нравится игра Англии на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу Англии над Швейцарией на Евро-2024.

В 1/4 финала англичане победили соперника в серии пенальти.

«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение – Германия, но так сложился жребий. Кто не хочет матчи Англии – не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что Франция играет не лучше – там похожая ситуация.

Давайте теперь уберeм Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией. Наша сборная установила антирекорды по игре с Испанией на ЧМ-2018 – это худшая игра сборной в истории, однако выиграли и все радовались, будто стали чемпионами. Посмотрите сейчас на Грузию – их Испания отвалтузила по полю, однако их встречают как героев. Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», – сказал Мостовой.