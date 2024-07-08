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Опорник сборной Португалии прошел медосмотр в «Баварии»

8 июля 2024, 11:01

Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоао Палинья прошел медосмотр в «Баварии». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии.

Палинья подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года. Для завершения сделки окружению игрока осталось уладить детали с «Фулхэмом».

Сообщалось, что «Бавария» купит футболиста за 51+5 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Палинья провел за «Фулхэм» 39 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
  • На Евро-2024 он сыграл в 4 встречах за Португалию.

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Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Фулхэм Палинья Жоау
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