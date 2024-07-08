Опорник сборной Португалии прошел медосмотр в «Баварии»

Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоао Палинья прошел медосмотр в «Баварии». По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии.
Палинья подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года. Для завершения сделки окружению игрока осталось уладить детали с «Фулхэмом».
Сообщалось, что «Бавария» купит футболиста за 51+5 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Палинья провел за «Фулхэм» 39 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- На Евро-2024 он сыграл в 4 встречах за Португалию.