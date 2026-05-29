Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal

Goal опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов прошедшего сезона.
Топ-10 самых успешных сделок выглядит так:
- Луис Диас – из «Ливерпуля» в «Баварию» (70 млн евро);
- Райан Шерки – из «Лиона» в «Манчестер Сити» (36,5 млн евро);
- Дониелл Мален – из «Астон Виллы» в «Рому» (аренда);
- Ян Диоманде – из «Леганеса» в «РБ Лейпциг» (20 млн евро);
- Гранит Джака – из «Байера» в «Сандерленд» (15 млн евро);
- Жоан Гарсия – из «Эспаньола» в «Барселону» (25 млн евро);
- Джонатан Та – из «Байера» в «Баварию» (свободный агент);
- Луис Суарес – из «Гранады» в «Спортинг» (23 млн евро);
- Лука Модрич – из «Реала» в «Милан» (свободный агент);
- Лука Вушкович – из «Тоттенхэма» в «Гамбург» (аренда).
