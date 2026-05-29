Топ-10 лучших трансферов сезона-2025/26 по версии Goal

29 мая, 14:28
1

Goal опубликовал собственный рейтинг лучших трансферов прошедшего сезона.

Топ-10 самых успешных сделок выглядит так:

  1. Луис Диас – из «Ливерпуля» в «Баварию» (70 млн евро);
  2. Райан Шерки – из «Лиона» в «Манчестер Сити» (36,5 млн евро);
  3. Дониелл Мален – из «Астон Виллы» в «Рому» (аренда);
  4. Ян Диоманде – из «Леганеса» в «РБ Лейпциг» (20 млн евро);
  5. Гранит Джака – из «Байера» в «Сандерленд» (15 млн евро);
  6. Жоан Гарсия – из «Эспаньола» в «Барселону» (25 млн евро);
  7. Джонатан Та – из «Байера» в «Баварию» (свободный агент);
  8. Луис Суарес – из «Гранады» в «Спортинг» (23 млн евро);
  9. Лука Модрич – из «Реала» в «Милан» (свободный агент);
  10. Лука Вушкович – из «Тоттенхэма» в «Гамбург» (аренда).

Источник: Goal
JIEGEHDA
1780054490
Шерки, Мален и Гарсия лучшие
