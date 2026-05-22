Еще один чемпион мира-2014 завершил карьеру

22 мая, 20:36

Лукаш Подольски, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, завершил игровую карьеру.

О решении 40-летнего нападающего объявил польский «Гурник» (Забже), совладельцем которого выступает Подольски.

«Одна глава завершена. Начинается новая эра. Чемпион мира Лукаш Подольски в эти выходные завершит успешную карьеру. Он будет владельцем клуба своего детства – «Гурника». Спасибо тебе за всe, Польди!» – говорится в заявлении клуба.

  • На протяжении карьеры Подольски выступал за «Кельн», «Баварию», «Арсенал», «Интер», «Галатасарай», «Виссел Кобе», «Антальяспор» и «Гурник».
  • Со сборной Германии форвард выиграл чемпионат мира 2014 года в Бразилии.
  • Всего Лукас провел за национальную команду 130 матчей и забил 49 мячей.

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Чемпионат мира Германия Подольски Лукас
