Еще один чемпион мира-2014 завершил карьеру

Лукаш Подольски, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, завершил игровую карьеру.

О решении 40-летнего нападающего объявил польский «Гурник» (Забже), совладельцем которого выступает Подольски.

«Одна глава завершена. Начинается новая эра. Чемпион мира Лукаш Подольски в эти выходные завершит успешную карьеру. Он будет владельцем клуба своего детства – «Гурника». Спасибо тебе за всe, Польди!» – говорится в заявлении клуба.