Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»

Уважаемый Бомбардир, главная команда, сделавшая его как футболиста - это Кёльн. Он туда всё время возвращался. Ни в Баварии, ни в Арсенале у него толком ничего не получилось. А в Вашем тексте только эти команды и указаны.
«Гурник» объявил о подписании контракта с нападающим Лукасом Подольски.
Стороны заключили соглашение до июня 2022 года.
В клубе из города Забже 36-летний футболист начинал свою карьеру.
- Подольски известен по выступлениям за «Баварию», «Интер», «Арсенал» и сборную Германии.
- С января 2020 года немец выступал за «Антальяспор».
- Рыночная стоимость игрока – 400 тысяч евро.
... Nadszedł ten czasWitaj w domu @Podolski10#GornikZabrze #LP10 #JadymyDurś #witamywdomu pic.twitter.com/aWLiJMhWDu— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) July 6, 2021