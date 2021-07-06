Официально: Подольски – новый игрок «Гурника»

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Гурника»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      Давид59 1 час назад

      Уважаемый Бомбардир, главная команда, сделавшая его как футболиста - это Кёльн. Он туда всё время возвращался. Ни в Баварии, ни в Арсенале у него толком ничего не получилось. А в Вашем тексте только эти команды и указаны.

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