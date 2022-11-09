- 4 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 25 января
- 00:23 Бундеслига. «Бавария» на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с «Кельном» (1:1)
- 9 ноября 2022
- 22:24 Бундеслига. «Байер» Алонсо добился волевой победы над «Кельном», Лунев был в запасе
- 28 октября 2022
- 15:49 Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
- 27 октября 2022
- 22:52 Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
- 21 октября 2022
- 23:23 Бундеслига. «Майнц» разгромил «Кельн» (5:0) и поднялся с 11-го места на 3-е
- 1 октября 2022
- 18:32 Бундеслига. «Боруссия» Д впервые за 7 лет проиграла «Кельну» на его поле (2:3)
- 11 сентября 2022
- 18:53 Бундеслига. «Унион» вышел на первое место 1
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 8 сентября 2022
- 19:52 Матч Лиги конференций оказался на грани срыва из-за беспорядков на стадионе 11
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 13 августа 2022
- 18:44 Бундеслига. «Байер» Лунева, «РБ Лейпциг» Тедеско и «Герта» Шварца потеряли очки во втором туре
- 17:25 Вернер забил в первом матче после возвращения в «РБ Лейпциг» 1
- 11 августа 2022
- 08:24 Возвращение Кордобы в «Кельн» маловероятно из-за его зарплаты в «Краснодаре»
- 9 августа 2022
- 17:25 Кордоба хочет уйти из «Краснодара» в «Кельн» 3
- 8 августа 2022
- 20:55 Фото Модест – новый игрок дортмундской «Боруссии»
- 7 августа 2022
- 22:59 «Боруссия» нашла замену Аллеру, у которого выявили онкологию
- 2 августа 2022
- 13:21 «Боруссия» Д определила еще одного кандидата на замену Аллеру
- 21 июля 2022
- 16:10 «Кельн» призвал исключить белорусские клубы из еврокубков 15
- 6 июля 2022
- 07:41 Фото «Кельн» купил форварда сборной Армении. На него претендовал «Краснодар»
- 23 мая 2022
- 12:55 Фото «Боруссия» Д купила полузащитника «Кельна» Озкана за 5 миллионов
- 20 марта 2022
- 23:54 Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не смогла победить «Кельн»