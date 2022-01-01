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Кельн
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€ 163 млн
Кельн - новости команды
Кельн
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Рейн Энерги
Сайт:
http://www.fc-koeln.de/
Тренер:
Рене Вагнер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Кельн» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Кельн» – «Вердер»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
«Штутгарт» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Штутгарт» – «Кельн»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
3 сентября
«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Кельн» – «Хоффенхайм»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Бундеслига. «Бавария» в последнем туре изломала «Кельн» на выезде (5:1), у Кейна хет-трик
16 мая
2
Трансляция
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Бавария» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.97
15 мая
Трансляция
«Кельн» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Кельн» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
«Унион» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Кельн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026
17 апреля
«Санкт-Паули» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.80
16 апреля
Трансляция
«Кельн» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Кельн» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.61
11 апреля
Трансляция
«Айнтрахт» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Айнтрахт» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Трансляция
«Кельн» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Гамбург» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.12
13 марта
Трансляция
«Кельн» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Кельн» – «Боруссия Д»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.77
6 марта
Трансляция
«Аугсбург» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026
27 февраля
«Аугсбург» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
26 февраля
Трансляция
«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026
21 февраля
«Штутгарт» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
13 февраля
Трансляция
«Кельн» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026
8 февраля
«Кельн» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.98
7 февраля
Трансляция
«Кельн» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026
30 января
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