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Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хоффенхайма», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Хоффенхайм»