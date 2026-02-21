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  • «Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 16:20
Кельн
21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
15' Р. Ахе 63' С. Эль-Мала
45' О. Кабак 60' А. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
5
Том Краусс
ЦП
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Леон Авдуллаху
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Базумана Туре
ЛФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
8
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
46
Yannick Eduardo
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Швабе
2
Шмид
33
ван ден Берг
39
Озкаджар
25
Лунд
5
Мартель
28
Себулонсен
5
Краусс
13
Каминьски
27
Ахе
10
Эль-Мала
4-1-2-3
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
2
Гранац
5
Кабак
7
Авдуллаху
21
Премель
18
Бюргер
11
Аслани
27
Крамарич
17
Туре
28
Себулонсен
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
28
Себулонсен
5
Краусс
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
5
Краусс
10
Эль-Мала
30
Бюлтер
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
13
Каминьски
40
Шентен
40
Шентен
13
Каминьски
27
Ахе
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
27
Ахе
17
Туре
15
Жандре
15
Жандре
17
Туре
18
Бюргер
22
Прасс
22
Прасс
18
Бюргер
27
Крамарич
9
Мерстедт
9
Мерстедт
27
Крамарич
11
Аслани
46
46
11
Аслани
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
Точно не сыграют
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Линтон Майна
ПВ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Адам Гложек
ЦФ
Тим Лемперле
ЦФ
Коки Мачида
ЦЗ
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
6
12
Офсайды
4
0
Количество передач
270
484
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хоффенхайма», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн»«Хоффенхайм»

«Кельн» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Кельн
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