21.02.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
3-3-1-1-2
1
Швабе
2
Шмид
33
ван ден Берг
39
Озкаджар
25
Лунд
5
Мартель
28
Себулонсен
5
Краусс
13
Каминьски
27
Ахе
10
Эль-Мала
4-1-2-3
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
2
Гранац
5
Кабак
7
Авдуллаху
21
Премель
18
Бюргер
11
Аслани
27
Крамарич
17
Туре
28
Себулонсен
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
28
Себулонсен
5
Краусс
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
5
Краусс
10
Эль-Мала
30
Бюлтер
30
Бюлтер
10
Эль-Мала
13
Каминьски
40
Шентен
40
Шентен
13
Каминьски
27
Ахе
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
27
Ахе
17
Туре
15
Жандре
15
Жандре
17
Туре
18
Бюргер
22
Прасс
22
Прасс
18
Бюргер
27
Крамарич
9
Мерстедт
9
Мерстедт
27
Крамарич
11
Аслани
46
46
11
Аслани
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Фелипе Чавес
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
47
Valentin Lässig
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
8
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
Точно не сыграют
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
1
3
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
0
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
6
12
Офсайды
4
0
Количество передач
270
484
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
80
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.7
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Хоффенхайма», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»