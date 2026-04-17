17.04.2026, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
4-4-1-1
1
Васили
21
Рицка
15
Андо
5
Валь
11
Пырка
10
Синани
20
Расмуссен
22
Ирвин
3
Метс
28
Лаж
27
Унтонджи
4-1-1-3-1
1
Швабе
28
Себулонсен
39
Озкаджар
17
Кастро-Монтес
22
Симпсон-Пьюзи
6
Мартель
18
Йоуханнессон
29
Тильманн
13
Каминьски
13
Эль-Мала
9
Ахе
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
27
Унтонджи
8
Меткалф
8
Меткалф
27
Унтонджи
28
Лаж
19
Карс
19
Карс
28
Лаж
17
Кастро-Монтес
32
Лунд
32
Лунд
17
Кастро-Монтес
28
Себулонсен
27
Чавес
27
Чавес
28
Себулонсен
9
Ахе
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Ахе
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
18
Йоуханнессон
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Йоуханнессон
Остались в запасе
Санкт-Паули
Кельн
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Рене Вагнер
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Кельн
Точно не сыграют
Статистика матча Санкт-Паули - Кельн
4
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
6
2
Офсайды
3
1
Количество передач
421
462
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.01
1.33
xGP (предотвращенные голы)
1.14
1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Кельна», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Кельн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»