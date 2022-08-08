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    Александер Блессин

    Тренер
    Имя Александер
    Фамилия Блессин
    Гражданство Германия
    Дата рождения 28 мая 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дженоа 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2022 Дженоа 3 : 2 Беневенто
    18.10.2022 Дженоа 1 : 0 СПАЛ
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