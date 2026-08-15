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Мусиала едва не умер во время матча

15 августа, 20:11
7

Джамал Мусиала, полузащитник «Баварии», потерял сознание во время товарищеского матча против «РБ Лейпциг».

Инцидент произошел на 83-й минуте: немецкий хавбек упал в обморок и остался лежать на газоне. Медицинский штаб мюнхенцев сразу выбежал на поле. 23-летний футболист пришел в себя и покинул поле самостоятельно, после чего его заменили.

Игрок жаловался на головокружение и нарушение кровообращения из-за сильной жары. Первичные обследования не выявили отклонений.

  • В ближайшие несколько дней Мусиала будет отдыхать и восстанавливаться.
  • «Бавария» победила «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
  • Мусиала отличился на 81-й минуте.

Коллаж: телеграм-канал «Арсен Версен»

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Мусиала Джамал
Комментарии (7)
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Snek
1786814281
Мусиала прорекламировал аквабрейк в Бундес лиге :)
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Император 1
1786816598
Ладно хоть всё нормально закончилось.
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Foxitkuban
1786819176
Здоровья парню.
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k611
1786820932
Не надо в жару играть, колоссальная нагрузка на организм.
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odessakmv
1786831105
*удаки толерантные - "н-е-г-р" - это расса такая!!!! жертвы ЕГЭ умственно неполовозрелые журнашлисты
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