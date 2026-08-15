Мусиала едва не умер во время матча

Джамал Мусиала, полузащитник «Баварии», потерял сознание во время товарищеского матча против «РБ Лейпциг».
Инцидент произошел на 83-й минуте: немецкий хавбек упал в обморок и остался лежать на газоне. Медицинский штаб мюнхенцев сразу выбежал на поле. 23-летний футболист пришел в себя и покинул поле самостоятельно, после чего его заменили.
Игрок жаловался на головокружение и нарушение кровообращения из-за сильной жары. Первичные обследования не выявили отклонений.
- В ближайшие несколько дней Мусиала будет отдыхать и восстанавливаться.
- «Бавария» победила «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
- Мусиала отличился на 81-й минуте.
Коллаж: телеграм-канал «Арсен Версен»
Источник: «Бомбардир»