Мусиала едва не умер во время матча

Джамал Мусиала, полузащитник «Баварии», потерял сознание во время товарищеского матча против «РБ Лейпциг».

Инцидент произошел на 83-й минуте: немецкий хавбек упал в обморок и остался лежать на газоне. Медицинский штаб мюнхенцев сразу выбежал на поле. 23-летний футболист пришел в себя и покинул поле самостоятельно, после чего его заменили.

Игрок жаловался на головокружение и нарушение кровообращения из-за сильной жары. Первичные обследования не выявили отклонений.

В ближайшие несколько дней Мусиала будет отдыхать и восстанавливаться.

«Бавария» победила «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.

Мусиала отличился на 81-й минуте.

Коллаж: телеграм-канал «Арсен Версен»