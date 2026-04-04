«Айнтрахт» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

04 апреля 2026 9:51
Айнтрахт - Кельн
05 апр. 2026, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 28 тур
5 апреля в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» примет «Кельн». Хозяева занимают 7-е место с 38 очками после 27 туров, гости расположились на 15-й строчке с 26 очками. «Кельн» находится в затяжном кризисе и не может выиграть 7 матчей подряд.

«Айнтрахт»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних домашних матчах и забивает в 7 из 9 последних игр. В последних 5 играх «Айнтрахт» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Йонатан Буркардт (11 голов в 22 матчах). В личных встречах с «Кельном» дома «Айнтрахт» играет вничью в 3 последних матчах.

«Кельн»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда не может выиграть в 7 последних матчах и пропускает в 7 последних. В последних 5 играх «Кельн» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 2.00. Оборона катастрофическая. Лучший бомбардир – Саид Эль Мала (10 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Айнтрахтом» «Кельн» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и забивает в 7 последних очных встречах.

Факты о командах

«Айнтрахт»

  • Поражение в последнем матче от «Майнца» (1:2)
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Кельн»

  • Ничья в последнем матче с «Боруссией М» (3:3)
  • Не может выиграть в 7 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в 7 последних очных матчах с «Айнтрахтом»

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Кельн»

«Кельн» находится в ужасной форме: 7 матчей без побед и 7 матчей с пропущенными голами. «Айнтрахт» дома выступает уверенно (3 победы подряд). Однако «Кельн» традиционно успешно играет против «Айнтрахта» (6 из 8 матчей без поражений) и стабильно забивает в очных встречах. Учитывая оборонительные проблемы гостей и хорошую форму хозяев дома, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Айнтрахта» с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да

2.05
Победа «Айнтрахта»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Кельн Айнтрахт
