Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Мексики и ЮАР пройдет 11 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека». Команды подходят к игре в разной форме: мексиканцы выиграли три последних матча подряд и пропускают в среднем всего 0,40 гола за последние пять встреч, тогда как южноафриканцы демонстрируют нестабильные результаты на выезде в рамках мировых первенств. Сможет ли ЮАР прервать свою безвыигрышную серию в очных встречах на глобальном турнире, или хозяева поля подтвердят статус явного фаворита группы?

Кто победит в матче

Сборная Мексики подходит к старту домашнего чемпионата мира в блестящей форме: команда выиграла три последних матча подряд, а в последних пяти играх забила девять голов при всего двух пропущенных. Средняя результативность мексиканцев в атаке составляет впечатляющие 1,80 гола за игру на отрезке из пяти встреч, а оборона пропускает лишь 0,40 гола в среднем. Важный фактор в пользу хозяев – домашние стены легендарной «Ацтеки» и историческое преимущество в личных встречах, где мексиканцы чаще добивались положительного результата.

Сборная ЮАР, напротив, испытывает проблемы в атакующей линии: в последних пяти матчах команда забила всего четыре гола при среднем показателе 0,80 за игру. Гости пропускают в среднем 1,00 гола за последние пять встреч, что на фоне мощной атаки мексиканцев выглядит тревожным сигналом. При этом ЮАР демонстрирует определенную живучесть: команда не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей в рамках чемпионатов мира, а в очных встречах с Мексикой неизменно забивает.

Несмотря на подавляющую форму хозяев (три победы подряд, средняя разница голов 1,80 забито – 0,40 пропущено за последние пять игр) и фактор домашнего стадиона, ЮАР традиционно доставляет проблемы мексиканцам в очных встречах, регулярно отличаясь в их воротах. Учитывая, что в единственной встрече на чемпионатах мира команды разошлись миром, а южноафриканцы цепляются за очки в гостевых матчах турнира, нельзя исключать сюрприза. Наш вывод: наиболее вероятный исход – ничья.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч Мексика выигрывала чаще, однако на чемпионатах мира команды играли вничью. ЮАР при этом забивает в каждой очной встрече против мексиканцев, что говорит о способности гостей находить путь к чужим воротам. Текущая форма мексиканцев (три победы подряд) сталкивается с традиционной неуступчивостью южноафриканцев в выездных матчах мировых первенств, где они не проигрывают в шести из восьми последних игр. Это делает ничейный исход вполне вероятным.

Составы и травмы

Кто не сыграет

У сборной Мексики нет серьезных кадровых потерь, что позволяет тренерскому штабу выставить оптимальный состав на стартовый матч домашнего чемпионата мира. У сборной ЮАР также все футболисты в строю, поэтому команда подходит к игре без ослаблений в ключевых линиях.

Предполагаемые стартовые составы

Ориентировочный состав Мексики (4-3-3): 1 Рауль Ранхель (вр) – 2 Хорхе Санчес, 3 Сесар Монтес, 5 Хоан Васкес, 23 Хесус Гальярдо – 6 Эрик Лира, 8 Альваро Фидальго, 26 Брайан Гутьеррес – 16 Хулиан Киньонес, 9 Рауль Хименес, 25 Роберто Альварадо.

Ориентировочный состав ЮАР (4-2-3-1): 22 Рикардо Госс (вр) – 2 Табанг Матулуди, 21 Име Окон, 24 Олвету Маканья, 18 Самукеле Кабини – 5 Таленте Мбата, 13 Яя Ситоле – 11 Темба Зване, 8 Тшепанг Мореми, 25 Камогело Себелебе – 9 Лайл Фостер. Обратите внимание: составы предварительные и могут измениться перед игрой.

Прогноз на победителя

Ничья. Мексика доминирует по статистике последних матчей, но ЮАР традиционно забивает в очных встречах и редко проигрывает на выезде в рамках чемпионатов мира (шесть матчей без поражений из восьми последних гостевых игр турнира). Единственная встреча на мировых первенствах между этими командами завершилась именно ничьей. Ставка на ничью с коэффициентом 4,50. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Мексики и ЮАР состоится 11 июня 2026 года в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».