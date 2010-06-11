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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
ЮАР - Мексика
ЮАР - Мексика: обзор матча 11 июня 2010
ЮАР
11.06.2010, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Мексика
54'
С. Чабалала
79'
Р. Маркес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Мексика
Замена
Б. Паркер
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 1:1!
Р. Маркес
Пас отдал
А. Гуардадо
Замена
Чичарито
️️️️
Г. Франко
Желтая карточка
Т. Масилела
Замена
К. Бланко
️️️️
К. Вела
Замена
А. Гуардадо
️️️️
П. Агилар
ГОЛ! 1:0!
С. Чабалала
Замена
Т. Масилела
️️️️
Л. Твала
Желтая карточка
К. Дикгакой
18'
Желтая карточка
Э. Хуарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
15
Лукас Твала
ЛЗ
14
Бонгани Кумало
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
(К)
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
11
Теко Модисе
ЛП
12
Ренеилве Летшолоньяне
ЦП
13
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Стивен Пиенаар
АП
8
Сифиве Чабалала
ПП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Карлос Паррейра
Мексика
1
Оскар Перес
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
0
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
5
Рикардо Осорио
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
6
Херардо Торрадо
(К)
ОП
4
Рафаэль Маркес
ЦП
16
Эфраин Хуарес
ЦП
11
Карлос Вела
ЛФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
РФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
ЮАР
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
1
Мониб Джозефс
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
14
Мэттью Бут
ЦЗ
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
19
Джонни Магальон
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
22
Альберто Медина
ЦП
8
Исраэль Кастро
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Куатемок Бланко
ЦФ
4-4-1-1
16
Куне
15
Твала
14
Кумало
4
Мокоена
2
Гакса
11
Модисе
12
Летшолоньяне
13
Дикгакой
8
Чабалала
10
Пиенаар
9
Мфела
4-1-2-3
1
Перес
22
Агилар
0
Родригес
5
Осорио
5
Сальсидо
6
Торрадо
4
Маркес
16
Хуарес
6
Дос Сантос
9
Франко
11
Вела
15
Твала
3
Масилела
3
Масилела
15
Твала
10
Пиенаар
17
Паркер
17
Паркер
10
Пиенаар
22
Агилар
18
Гуардадо
18
Гуардадо
22
Агилар
9
Франко
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Франко
11
Вела
10
Бланко
10
Бланко
11
Вела
Остались в запасе
ЮАР
Мексика
14
Мэттью Бут
ЦЗ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
1
Мониб Джозефс
ВР
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
Главный тренер
Карлос Паррейра
22
Альберто Медина
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
19
Джонни Магальон
ЦЗ
8
Исраэль Кастро
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
14
Мэттью Бут
ЦЗ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
1
Мониб Джозефс
ВР
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
Остались в запасе
22
Альберто Медина
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
19
Джонни Магальон
ЦЗ
8
Исраэль Кастро
ЦП
13
Гильермо Очоа
ВР
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Карлос Паррейра
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча ЮАР - Мексика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Помощники судьи:
Рафаэль Ильясов
Бахадыр Кочкаров (оба - Узбекистан)
Стадион:
Соккер Сити
Где смотреть матч:
"Первый" 18:00 (прямая)
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