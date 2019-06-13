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Джовани Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
Завершил карьеру
11 мая 1989 (37), Монтеррей
#10 | Нападающий
173 см | 71 кг
Мексика | Испания
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Публикации
Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10
2019.06.13 15:51
1
Фото
МЛС. Хет-трик Ибрагимовича принес победу «Гэлакси» над «Орландо»
2018.07.30 08:11
20
Фото
Десять футболистов сборной Мексики устроили оргию с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018
2018.06.06 08:34
44
Игроки МЛС выбрали самого переоцененного футболиста лиги. Им стал Джованни дос Сантос
2018.03.22 00:40
1
МЛС. Дос Сантос оформил дубль в матче за «Лос-Анджелес Гэлакси»
2017.05.28 10:16
МЛС. Дубль Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Орландо», Дос Сантос забивает за «Гэлакси»
2017.05.22 06:04
Гойкочеа: «Мексика имеет хорошие шансы на победу на Кубке конфедераций-2017»
2017.03.30 21:41
МЛС. Вилья и Лэмпард не помогли «Нью-Йорк Сити», Дос Сантос приносит победу «Гэлакси»
2016.10.31 06:14
Видео
МЛС. Дос Сантос оформил дубль в матче «Гэлакси» против «Орландо»
2016.09.12 06:25
МЛС. Дос Сантос забил победный мяч за «Лос-Анджелес Гэлакси»
2016.09.04 07:41
2
Лэмпард и Джеррард отметились результативными действиями в матчах МЛС
2016.06.26 07:33
МЛС. Джеррард и Дос Сантос помогли «Гэлакси» разгромить «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2016.04.24 08:25
МЛС.Дубль Робби Кина приносит победу «Лос-Анджелесу» над «Далласом»
2015.08.16 07:05
Джовани Дос Сантос переходит в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2015.07.15 22:47
12
Джовани Дос Сантос перейдет в «ЛА-Гэлакси»
2015.07.10 08:00
11
Джовани Дос Сантос может отправиться в США
2015.07.01 09:27
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Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
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