Гойкочеа: «Мексика имеет хорошие шансы на победу на Кубке конфедераций-2017»

Бывший голкипер сборной Аргентины, победитель Кубка конфедераций 1992 года Серхио Гойкочеа заявил, что считает сборную Мексики фаворитом предстоящего Кубка конфедераций в России.

«Мексика, участвуя в подобных турнирах, неоднократно доказывала, что всегда претендует на победу, ведь каждый раз она располагала великолепными игроками. Сейчас я могу назвать, к примеру, Чичарито, Джовани Дос Сантоса и Карлоса Велу, каждый из которых в любой момент способен решить исход игры. Матчи с мексиканской сборной всегда были тяжелым испытанием для соперников», – сказал Гойкочеа.

Соперниками мексиканцев по группе являются сборная России, Новая Зеландия и Португалия.