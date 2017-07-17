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    Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен посещаемостью прошедшего в России Кубка конфедераций. Он также рассказал о стоимости самых дешевых билетов на матчи чемпионата мира-2018.

    — Вы довольны посещаемостью турнира?

    — Да. Средняя посещаемость составила 39 тыс. человек. При этом доля иностранных болельщиков – всего 8%. Безусловно, эта доля должна увеличиться на чемпионате мира– 2018. Это совершенно другая конфигурация турнира, больший интерес. Мы рассчитываем, что в Россию приедут много европейцев, для которых нет никаких сдерживающих факторов. Отмечу болельщиков из Чили и Мексики. Им было далеко ехать, но они оказали поддержку своим сборным, горячо болели. Это заслуживает уважения.

    — Четвертая категория билетов будет распространяться и на ЧМ-2018?

    — Безусловно. Самые дешевые билеты будут стоить 1 тыс. 280 рублей. Это давно согласовано с ФИФА. Мы пытаемся убедить ФИФА расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан. Сейчас ведем активный диалог на эту тему.

    Источник: Известия

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    17.07.2017 07:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 17 июля 2017, 21:53

      Подешевеют... с 1280 до 1279руб.99 коп.

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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 09:47

      Покажите все матчи бесплатно по телеку.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:30

      Покажут, все хорошо будет! ЧЕ и ЧМ всегда показывали, а тут еще это дело в РФ происходит!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Дядя Серёжа 17 июля 2017, 13:20

      Ещё как покажут! Ведь в это время уже начнётся четвёртый срок президенства Путина, а показ прекрасно сыграет на его рекламу.

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