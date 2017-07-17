Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен посещаемостью прошедшего в России Кубка конфедераций. Он также рассказал о стоимости самых дешевых билетов на матчи чемпионата мира-2018.

— Вы довольны посещаемостью турнира?

— Да. Средняя посещаемость составила 39 тыс. человек. При этом доля иностранных болельщиков – всего 8%. Безусловно, эта доля должна увеличиться на чемпионате мира– 2018. Это совершенно другая конфигурация турнира, больший интерес. Мы рассчитываем, что в Россию приедут много европейцев, для которых нет никаких сдерживающих факторов. Отмечу болельщиков из Чили и Мексики. Им было далеко ехать, но они оказали поддержку своим сборным, горячо болели. Это заслуживает уважения.

— Четвертая категория билетов будет распространяться и на ЧМ-2018?

— Безусловно. Самые дешевые билеты будут стоить 1 тыс. 280 рублей. Это давно согласовано с ФИФА. Мы пытаемся убедить ФИФА расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан. Сейчас ведем активный диалог на эту тему.