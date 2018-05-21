Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»

Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot'больные люди» признался, что заплакал после матча с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций-2017, когда команда проиграла и не смогла выйти из группы. По его словам, россиянам было по силам пробиться в полуфинал домашнего турнира.

«Я плакал после матча с Мексикой. Плакал от того, что искренне понимал, что нам было по силам победить и выйти из группы. Плакал потому что даже на фоне провального Евро-2016 конкретно перед Кубком конфедераций люди нас поддерживали. Даже несмотря на поражение от Португалии.

Энергетика – она чувствовалась. Мы изменили их отношение хотя бы на этот конкретный турнир и из-за этого мне было обидно. Обидно от того, что выход из группы был нам по силам», – сказал Смолов.