Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»

Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»

21 мая 2018, 19:00
15

Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot'больные люди» признался, что заплакал после матча с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций-2017, когда команда проиграла и не смогла выйти из группы. По его словам, россиянам было по силам пробиться в полуфинал домашнего турнира.

«Я плакал после матча с Мексикой. Плакал от того, что искренне понимал, что нам было по силам победить и выйти из группы. Плакал потому что даже на фоне провального Евро-2016 конкретно перед Кубком конфедераций люди нас поддерживали. Даже несмотря на поражение от Португалии.

Энергетика – она чувствовалась. Мы изменили их отношение хотя бы на этот конкретный турнир и из-за этого мне было обидно. Обидно от того, что выход из группы был нам по силам», – сказал Смолов.

Источник: YouTube
Кубок конфедераций Россия Мексика Смолов Федор
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Uruguay2018
1526918736
Всё правильно сказал Россия была на одном уровне с Португалией и Мексикой, просто тем больше подфартило.
Ответить
Kollljan
1526918819
На чемпионате мира будешь не плакать, а рыдать!
Ответить
Урия Гип
1526919635
Безнадёга была полная.
Ответить
shinnik
1526920184
Слёз много в последнее время.. Они(слёзы) или от бессилия,или от инфантильности..и беспомощности. единственное,что пойму....слёзы Денисова...
Ответить
Parker8
1526920310
Мексика была сильнее во всем... Где он там шансы увидел?
Ответить
+50/-50
1526920694
- «Я плакал после матча с Мексикой., ....выход из группы был нам по силам». Федя, ты даже не представляешь, как все мы будем плакать, когда и на этот раз вы не выйдете из группы.
Ответить
acer2003
1526920893
Фёдор,если бы да кабы .... Бабушка была бы дедом
Ответить
Мультибановый хрякозавр
1526921520
А как бы, например, рыдал Дзюба, если бы за свои сыграл с Зенитом ? Так бы тужил, что помер бы от обезвоживания
Ответить
Урия Гип
1526923401
Нервные Вы какие то. То ржёте полдня, то плачете. К футболу это никакого отношения не имеет. Ты даже не имеешь представления, насколько.
Ответить
multiscan
1526924915
Из Смолова сейчас наши деляги сотворяют натурального дебила. Я рекламу с ним и Нагиевым видеть не могу - форменный даун с выпяченной нижней губой. Прошу прощения у больных людей и их близких за такое сравнение.
Ответить
Главные новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
3
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+