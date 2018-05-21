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    Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»

    Нападающий сборной России Федор Смолов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot'больные люди» признался, что заплакал после матча с Мексикой (1:2) на Кубке конфедераций-2017, когда команда проиграла и не смогла выйти из группы. По его словам, россиянам было по силам пробиться в полуфинал домашнего турнира.

    «Я плакал после матча с Мексикой. Плакал от того, что искренне понимал, что нам было по силам победить и выйти из группы. Плакал потому что даже на фоне провального Евро-2016 конкретно перед Кубком конфедераций люди нас поддерживали. Даже несмотря на поражение от Португалии.

    Энергетика – она чувствовалась. Мы изменили их отношение хотя бы на этот конкретный турнир и из-за этого мне было обидно. Обидно от того, что выход из группы был нам по силам», – сказал Смолов.

    Источник: YouTube

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    21.05.2018 19:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +337

      adolf165 21 мая 2018, 21:22

      Хватит опубликовывать и засирать ленту тем, что говорят наши игрочишки беспонтовые, это вообще кому то интересно, я всегда мимо прохожу, когда вижу подобные высказывание бестолковые.

      0
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      Рейтинг: +1320

      ruded 21 мая 2018, 21:09

      опасаюсь, что такой нежный чел может летом пережить нервный срыв..

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 мая 2018, 20:48

      Из Смолова сейчас наши деляги сотворяют натурального дебила. Я рекламу с ним и Нагиевым видеть не могу - форменный даун с выпяченной нижней губой. Прошу прощения у больных людей и их близких за такое сравнение.

      2
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 мая 2018, 20:23

      Нервные Вы какие то. То ржёте полдня, то плачете.
      К футболу это никакого отношения не имеет. Ты даже не имеешь представления, насколько.

      2
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 мая 2018, 20:09

      Плачь,не плачь,все равно вы свои бабки получите!Какая сборная,какая страна???Я ВАШУ МАМУ ИПАЛ!

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 21 мая 2018, 20:08

      неравнодушный.

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 21 мая 2018, 20:00

      Я плакал.....)
      Душещипательная история...
      У русских ,однако есть на все случаи жизни поговорки,одна весьма кстати:
      Слезами делу не поможешь!
      Так что,оставьте ваши слезы нам,
      Ну,а вам голы,голы,голы.....
      А плакать не надо,Феодосий,не к лицу тебе!

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 21 мая 2018, 19:52

      А как бы, например, рыдал Дзюба, если бы за свои сыграл с Зенитом ? Так бы тужил, что помер бы от обезвоживания

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 19:41

      Фёдор,если бы да кабы .... Бабушка была бы дедом

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 мая 2018, 19:38

      - «Я плакал после матча с Мексикой., ....выход из группы был нам по силам».
      Федя, ты даже не представляешь, как все мы будем плакать, когда и на этот раз вы не выйдете из группы.

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