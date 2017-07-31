Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поддержал идею введения системы видеоповторов. Он на своем примере показал, что такая система может быть очень эффективной – его гол рукой в ворота Англии в четвертьфинале чемпионата мира-1986 не был бы засчитан.

«Говорили, что на просмотр спорных моментов будет уходить уйма времени, и это, дескать, нарушит нормальное течение матча. Но такого не произошло. Болельщики возмущаются, когда арбитр принимает неверное решение или когда ошибочно отменяется забитый гол. Технология повышает прозрачность и качество принятия решений и пойдет во благо командам, исповедующим атакующий, открытый футбол.

В течение 90 минут игры не обойтись без подъемов и спадов. Одна из команд может иметь преимущество, скажем, 15 минут, потом инициативу перехватывает соперник. Если вы открываете счет, то можно ожидать, что ваш противник активизируется, и мяч будет чаще гостить на вашей половине поля. Игра станет более динамичной. Но если вы забиваете, а гол не засчитывают, можно потерять кураж и в итоге упустить свой шанс. Это несправедливо.

Конечно же, я вспоминаю о своем голе рукой, когда высказываюсь в поддержку этой системы. Я думал об этом и, уверен, тот гол просто не засчитали бы, имей арбитр в своем распоряжении систему видеопомощи.

Я вам больше скажу: на ЧМ-1990 я рукой выгреб мяч из-за линии ворот в матче против сборной СССР. Нам повезло, что судья этого не заметил. Тогда таких технических возможностей не было, а сегодня – совсем другая ситуация», – считает Марадона.

Напомним, что система видеопомощи прошла полноценное тестирование на прошедшем в России Кубке конфедераций-2017.