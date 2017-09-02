Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»

Глава РФС Виталий Мутко признался, что был шокирован результатом сборной России на чемпионате Европы-2016 во Франции, где национальная команда не смогла выйти из группы, заняв последнее место в квартете с Англией, Уэльсом и Словакией. Также руководитель заявил, что задачей минимум для сборной на домашнем мировом первенстве будет являться попадание в плей-офф.

«На чемпионате Европы 2016 года мы сделали все, что могли. РФС нес ответственность за тренера, и был назначен один из лучших. Леонид Викторович Слуцкий – это человек, который доказал, что является настоящим профессионалом. Конечно, мы были очень разочарованы тем, как выступила наша сборная на Евро, были даже шокированы, ведь для команды были созданы отличные условия, в ее составе были игроки высокого уровня.

На Кубке конфедераций нам не хватило попадания в плей-офф. Это бы очень помогло нам в плане опыта, уверенности в себе. Матч с Мексикой до сих пор перед глазами – вроде бы, мы здорово начали, первым забили гол, но…

Какая задача будет поставлена перед сборной России на чемпионат мира? Вряд ли сейчас есть сборные, которые ставят перед собой на крупный турнир не максимальные задачи. Думаю, наша команда ближе к турниру сама почувствует, на что способна. Понятно, что наша задача-минимум – это выход из группы. Повторюсь, этой сборной, именно этой, очень не хватило плей-офф Кубка конфедераций. А ведь все было рядом», – сказал Мутко.