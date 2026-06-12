Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о невыходе сборной Италии на ЧМ-2026.

«Мы уже обсуждали возможность проведения чемпионата мира с участием 64 команд, чтобы еще больше вовлечь весь мир. Этот вопрос поднимался в Совете ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым турниром с 48 командами.

Возможно, Италия пройдет квалификацию с 64 участниками… А потом мы могли бы дойти до 208, чтобы посмотреть, отберутся ли они», – сказал Инфантино.