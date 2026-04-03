Луческу перенес инфаркт миокарда

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сегодня утром перенес острый инфаркт миокарда.
Через несколько часов у специалиста, предположительно, случился второй инфаркт.
Для стабилизации состояния румынского тренера потребовалось три реанимационные операции. Среди проведенных исследований была ангиография – малоинвазивная медицинская процедура, выполняемая для проверки наличия закупорки коронарных артерий.
Врачам удалось спасти жизнь Луческу, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, занимающемся лечением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в критическом состоянии.
- Луческу находится в больнице с утра воскресенья после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. Позднее было принято решение установить ему дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения. Предполагалось, что он должен был быть выписан сегодня.
- 2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.
- 80-летний специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Он также тренировал «Шахтер», «Динамо К», «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», сборную Турции и еще ряд клубов из Италии и Румынии.
