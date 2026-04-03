Луческу перенес инфаркт миокарда

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сегодня утром перенес острый инфаркт миокарда.

Через несколько часов у специалиста, предположительно, случился второй инфаркт.

Для стабилизации состояния румынского тренера потребовалось три реанимационные операции. Среди проведенных исследований была ангиография – малоинвазивная медицинская процедура, выполняемая для проверки наличия закупорки коронарных артерий.

Врачам удалось спасти жизнь Луческу, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, занимающемся лечением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в критическом состоянии.