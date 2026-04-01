Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Прошлой ночью – после игры – я плакал. Я плакал от разочарования, что не смог вывести Италию туда, где она заслуживает быть.

Я плакал от огромной печали, которую я испытываю вместе со всей командой, капитаном которой я горжусь быть, и я знаю, что вы, болельщики нашей сборной, тоже испытываете эту печаль.

Сейчас слова мало что значат, это правда. Но одно я чувствую глубоко внутри и хочу разделить это с вами: после такого сильного разочарования нужно найти в себе мужество перевернуть страницу – снова.

А для этого нужно много сил, страсти и веры. Вера – вот что движет нас вперед. Потому что жизнь умеет награждать тех, кто отдает все, не щадя себя.

И именно с этого мы должны начать заново. Вместе. Снова. Чтобы вернуть Италию туда, где она заслуживает быть», – написал Доннарумма в соцсетях.