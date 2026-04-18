Лучшие вратари мира по версии The Athletic

The Athletic опубликовал собственный рейтинг лучших голкиперов мира прямо сейчас.
В расчет брались выступления кандидатов в последних нескольких сезонах.
- Тибо Куртуа («Реал»);
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»);
- Алиссон («Ливерпуль»);
- Мануэль Нойер («Бавария»);
- Майк Меньян («Милан»)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
- Давид Рая («Арсенал»);
- Ян Облак («Атлетико»);
- Жоан Гарсия («Барселона»);
- Грегор Кобель («Боруссия Д»);
- Джордан Пикфорд («Эвертон»);
- Янн Зоммер («Интер»);
- Унаи Симон («Атлетик»);
- Диогу Кошта («Порту»);
- Эдерсон («Фенербахче»).
Источник: The Athletic
