Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об увольнении главного тренера Василия Березуцкого.

Ранее «Матч ТВ» опубликовал такую цитату Иванова: «Березуцкий покинул «Урал».

«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким, не соответствуют действительности.

Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске – и игроки, и тренеры.

Больше ничего. Все остальное – домыслы. Давайте не будем торопить события!» – заявил Иванов.