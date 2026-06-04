Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об увольнении главного тренера Василия Березуцкого.
Ранее «Матч ТВ» опубликовал такую цитату Иванова: «Березуцкий покинул «Урал».
«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким, не соответствуют действительности.
Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске – и игроки, и тренеры.
Больше ничего. Все остальное – домыслы. Давайте не будем торопить события!» – заявил Иванов.
- Тренера назначили в екатеринбургский клуб в декабре.
- При Березуцком «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Динамо Мх» (0:1, 0:2).
Источник: телеграм-канал «Урала»