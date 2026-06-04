Моуринью объяснился перед «Бенфикой» за видео, созданное с помощью ИИ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сообщил клубу, что предвыборный ролик президента «Реала» Флорентино Переса с его участием был создан искусственным интеллектом.
Португалец сказал, что не проводил никакой официальной рекламной кампании в официальной форме «Мадрида», поскольку юридически все еще является тренером лиссабонцев.
В Португалии публикация этого видео вызвала крайне негативную реакцию у болельщиков «Бенфики». Фанаты были недовольны тем, что их нынешний тренер носит форму «Реала» при действующем контракте с португальским клубом.
Предвыборный штаб 79-летнего Переса опубликовал видео, в котором португальский тренер одет в форму мадридцев и говорит «Да!» Таким образом кандидат в президенты сообщил, что назначит Моуринью на пост главного тренера, если выиграет выборы.
- Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
- Моуринью работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год.