Моуринью объяснился перед «Бенфикой» за видео, созданное с помощью ИИ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью сообщил клубу, что предвыборный ролик президента «Реала» Флорентино Переса с его участием был создан искусственным интеллектом.

Португалец сказал, что не проводил никакой официальной рекламной кампании в официальной форме «Мадрида», поскольку юридически все еще является тренером лиссабонцев.

В Португалии публикация этого видео вызвала крайне негативную реакцию у болельщиков «Бенфики». Фанаты были недовольны тем, что их нынешний тренер носит форму «Реала» при действующем контракте с португальским клубом.

Предвыборный штаб 79-летнего Переса опубликовал видео, в котором португальский тренер одет в форму мадридцев и говорит «Да!» Таким образом кандидат в президенты сообщил, что назначит Моуринью на пост главного тренера, если выиграет выборы.