Стала известна позиция Моуринью по переходу Конате в «Реал»

Жозе Моуринью, который должен стать главным тренером «Реала», одобрил переход в команду центрального защитника Ибраимы Конате.

У француза 30 июня истечет срок контракта с «Ливерпулем», и он станет свободным агентом.

Конате стал трансферным приоритетом «Реала» после ухода Давида Алабы и из-за частых травм Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.

В случае перехода в «Реал» Конате его зарплата будет на уровне Трента Александера-Арнолда. Он не войдет в число самых высокооплачиваемых игроков команды.

Сообщалось, что «Реал» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» , если Флорентино Переса переизберут на посту президента клуба.