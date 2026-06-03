Стала известна позиция Моуринью по переходу Конате в «Реал»

Жозе Моуринью, который должен стать главным тренером «Реала», одобрил переход в команду центрального защитника Ибраимы Конате.
У француза 30 июня истечет срок контракта с «Ливерпулем», и он станет свободным агентом.
Конате стал трансферным приоритетом «Реала» после ухода Давида Алабы и из-за частых травм Антонио Рюдигера и Эдера Милитао.
В случае перехода в «Реал» Конате его зарплата будет на уровне Трента Александера-Арнолда. Он не войдет в число самых высокооплачиваемых игроков команды.
Сообщалось, что «Реал» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» , если Флорентино Переса переизберут на посту президента клуба.
- 27-летний Конате в минувшем сезоне провел за «Ливерпуль» 51 матч, забил 2 гола.
- Он играл за «красных» с 2021 года, а ранее выступал на взрослом уровне за «РБ Лейпциг» и «Сошо».
- Защитник входит в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.
Источник: Cadena SER