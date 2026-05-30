Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самые дорогие клубы мира по версии Forbes

Сегодня, 01:45
5

Американский журнал Forbes опубликовал актуальный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Первое место в списке занял мадридский «Реал» в пятый раз подряд.

На сегодняшний день королевский клуб оценивается в 9,5 миллиарда долларов. Это на 2 миллиарда больше, чем ближайший преследователь – «Барселона».

Топ-10 рейтинга от Forbes выглядит так:

  1. «Реал» – 9,5 млрд долларов (+41 за год, доход: 1,265 млрд долларов);
  2. «Барселона» – 7,5 млрд долларов (+33%, доход: 1,063 млрд);
  3. «Манчестер Юнайтед» – 7,2 млрд долларов (+9%, доход: 865 млн);
  4. «Ливерпуль» – 6,2 млрд долларов (+15%, доход: 911 млн);
  5. «ПСЖ» – 5,8 млрд долларов (+26%, доход: 912 млн);
  6. «Бавария» – 5,7 млрд долларов (+12%, доход: 938 млн);
  7. «Манчестер Сити» – 5,5 млрд долларов (+42%, доход: 900 млн);
  8. «Арсенал» – 5,4 млрд долларов (+59%, доход: 895 млн);
  9. «Челси» – 4,2 млрд долларов (+29%, доход: 637 млн);
  10. «Тоттенхэм» – 3 млрд долларов (-9%, доход: 733 млн).

Еще по теме:
Перес выбрал три трансферных цели для «Реала» 1
«Реал» выдвинул ультиматум Винисиусу 1
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal перед финалом Лиги чемпионов 5
Источник: Forbes
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Реал Барселона Манчестер Юнайтед Ливерпуль ПСЖ Бавария Манчестер Сити Арсенал Челси Тоттенхэм
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1780112084
открыл источник, чтобы ознакомиться с полным списком - и маленько офигел. в тридцатке самых дорогих находятся сразу 7 клубов из МЛС, 5 из которых стоят больше миллиарда. бенфика, рома, эвертон, фулхэм, штутгарт дешевле, чем, например, атланта, в которой миранчук. чё там в этих америках происходит, что у них клубы в такую стоимость оценены? на чём они зарабатывают? на хот-догах и шоу, что ли?
Ответить
leonisamokhvalov
1780125936
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
11
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
2
Все новости
Все новости
ВидеоЯмаль не смог правильно произнести свою фамилию
11:01
Перес ответил на вопрос о назначении Моуринью в «Реал»
10:42
Самые дорогие клубы мира по версии Forbes
01:45
5
«Атлетико» ошарашил «Барселону» ценой на Альвареса
01:24
2
Гордон прокомментировал переход в «Барселону»
00:51
2
Перес выбрал три трансферных цели для «Реала»
Вчера, 23:50
1
«Реал» выдвинул ультиматум Винисиусу
Вчера, 21:20
2
«Атлетико» высмеял «Барселону», предложив за Ямаля пакет семечек
Вчера, 19:45
4
«ПСЖ» предложил за форварда «Атлетико» 120 миллионов и двух игроков
Вчера, 12:55
6
«Барса» договорилась о контракте с форвардом, за которого просят 150 миллионов
Вчера, 09:44
6
«Барселона» готовит 100-миллионный трансфер нападающего сборной Аргентины
28 мая
2
Смолов объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»
28 мая
Фабрицио Романо подтвердил первый летний трансфер «Барселоны»
27 мая
4
Реакция Касильяса на отсутствие игроков «Реала» в заявке сборной Испании на ЧМ-2026
27 мая
3
«Барселона» согласовала трансфер за 80+ миллионов
27 мая
1
Гордон из «Ньюкасла» сделал выбор между «Баварией», «Барселоной» и «Ливерпулем»
27 мая
1
Бразилец из «Зенита» может стать одноклубником Захаряна
27 мая
2
Месси не дал Смолову футболку: «Посмотрел на меня как на мудака»
27 мая
11
В «Реале» назначили дату проведения выборов президента
27 мая
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
26 мая
4
Раскрыты две звезды международного уровня, с которыми договорился кандидат в президенты «Реала» Рикельме
26 мая
4
Кандидат в президенты «Реала»: «Я уже договорился с двумя звездами международного уровня»
25 мая
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
25 мая
1
Впервые за 20 лет на выборах президента «Реала» будет конкуренция
25 мая
2
Экс-чемпион Испании вернулся в Примеру спустя 8 лет
25 мая
Примера. «Атлетико» потерпел унизительное поражение в прощальном матче Гризманна
25 мая
Кейн повторил бомбардирское достижение, покорявшееся только Месси и Роналду
24 мая
2
В Испании футболист стал чемпионом и вылетел в одном сезоне
24 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 