Самые дорогие клубы мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал актуальный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Первое место в списке занял мадридский «Реал» в пятый раз подряд.
На сегодняшний день королевский клуб оценивается в 9,5 миллиарда долларов. Это на 2 миллиарда больше, чем ближайший преследователь – «Барселона».
Топ-10 рейтинга от Forbes выглядит так:
- «Реал» – 9,5 млрд долларов (+41 за год, доход: 1,265 млрд долларов);
- «Барселона» – 7,5 млрд долларов (+33%, доход: 1,063 млрд);
- «Манчестер Юнайтед» – 7,2 млрд долларов (+9%, доход: 865 млн);
- «Ливерпуль» – 6,2 млрд долларов (+15%, доход: 911 млн);
- «ПСЖ» – 5,8 млрд долларов (+26%, доход: 912 млн);
- «Бавария» – 5,7 млрд долларов (+12%, доход: 938 млн);
- «Манчестер Сити» – 5,5 млрд долларов (+42%, доход: 900 млн);
- «Арсенал» – 5,4 млрд долларов (+59%, доход: 895 млн);
- «Челси» – 4,2 млрд долларов (+29%, доход: 637 млн);
- «Тоттенхэм» – 3 млрд долларов (-9%, доход: 733 млн).
Источник: Forbes