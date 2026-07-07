Раскрыто новое прозвище Мбаппе в сборной Франции

Стало известно, как сейчас называют Килиана Мбаппе в сборной Франции.

Ему дали прозвище «Мобут». Это шуточная отсылка к имени диктатора Заира (ныне ДР Конго) Мобуту, который правил страной с 1965 по 1997 год.

Мбаппе так называют внутри национальной команды, а также друзья и некоторые члены семьи.

Сам Килиан относится к этому прозвищу с юмором.

Француза впервые сравнили с диктатором весной 2024 года.

Тогда он подал в суд на владельца кебабной за использование его имени в описании блюда («круглый, как череп Мбаппе»).

В этом году мем про «диктатора Мбаппе» вышел на новый уровень, когда он во время товарищеского матча потребовал забрать капитанскую повязку у именинника Нголо Канте.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе