Раскрыто новое прозвище Мбаппе в сборной Франции

Стало известно, как сейчас называют Килиана Мбаппе в сборной Франции.
Ему дали прозвище «Мобут». Это шуточная отсылка к имени диктатора Заира (ныне ДР Конго) Мобуту, который правил страной с 1965 по 1997 год.
Мбаппе так называют внутри национальной команды, а также друзья и некоторые члены семьи.
Сам Килиан относится к этому прозвищу с юмором.
- Француза впервые сравнили с диктатором весной 2024 года.
- Тогда он подал в суд на владельца кебабной за использование его имени в описании блюда («круглый, как череп Мбаппе»).
- В этом году мем про «диктатора Мбаппе» вышел на новый уровень, когда он во время товарищеского матча потребовал забрать капитанскую повязку у именинника Нголо Канте.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: L’Equipe