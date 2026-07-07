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Раскрыто новое прозвище Мбаппе в сборной Франции

Сегодня, 15:30
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Стало известно, как сейчас называют Килиана Мбаппе в сборной Франции.

Ему дали прозвище «Мобут». Это шуточная отсылка к имени диктатора Заира (ныне ДР Конго) Мобуту, который правил страной с 1965 по 1997 год.

Мбаппе так называют внутри национальной команды, а также друзья и некоторые члены семьи.

Сам Килиан относится к этому прозвищу с юмором.

  • Француза впервые сравнили с диктатором весной 2024 года.
  • Тогда он подал в суд на владельца кебабной за использование его имени в описании блюда («круглый, как череп Мбаппе»).
  • В этом году мем про «диктатора Мбаппе» вышел на новый уровень, когда он во время товарищеского матча потребовал забрать капитанскую повязку у именинника Нголо Канте.

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Источник: L’Equipe
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Франция Мбаппе Килиан
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