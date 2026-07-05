Мбаппе обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мячом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попал в несколько провокационных ситуаций в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Парагваем.

В концовке первого тайма в трансляцию попал момент, когда форвард упал на газон в борьбе с одним из соперников, а затем, проходя мимо защитника соперников Хуниора Алонсо, сказал ему на испанском: «La concha tu madre» [в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел ###].

После финального свистка Мбаппе оказался рядом с Алонсо и начал демонстративно праздновать победу прямо перед ним. Судя по появившимся в сети кадрам, парагваец что-то сказал Мбаппе, однако француз не стал вступать в перепалку и продолжил отмечать выход своей команды в следующий раунд.

После игры вратарь сборной Парагвая Орландо Гилл проходил мимо Мбаппе и хотел пожать тому руку, но Килиан его проигнорировал. Тогда голкипер бросил мяч французу в спину.

Изображения: страница FOX Sports в соцсети X

Мбаппе забил единственный гол в матче с пенальти на 70-й минуте.

В 1/4 финала Франция сыграет с Марокко 9 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе