У «Спартака» остался один конкурент в борьбе за Параду

«Спартак» и «Олимпиакос» сделали наиболее выгодные предложения по трансферу Виктора Парады из «Алавеса».

Клубы Примеры, претендовавшие на 24-летнего левого защитника, вышли из гонки. Им отказали в аренде с правом выкупа.

Сообщалось, что трансфер испанского фулбека может обойтись в 5 миллионов евро.