Стали известны участники плей-офф за место в Примере

По итогам 42-го тура Сегунды стали известны 4 участника стыковых матчей за место в Примере.

В них выступят команды, занявшие места с 3-го по 6-е во втором по статусе дивизионе Испании: «Альмерия» (74 очка), «Малага» (73), «Лас-Пальмас» (73), «Кастельон» (72). На 7-й и 8-й позициях расположились не попавшие в плей-офф «Бургос» (72 очка) и «Эйбар» (67).

В полуфиналах дома и в гостях сыграют «Кастельон» – «Альмерия» 6 и 9 июня, «Лас-Пальмас» – «Малага» 7 и 10 июня. Матчи финала пройдут 14 и 21 июня.