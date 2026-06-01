Стали известны участники плей-офф за место в Примере

По итогам 42-го тура Сегунды стали известны 4 участника стыковых матчей за место в Примере.
В них выступят команды, занявшие места с 3-го по 6-е во втором по статусе дивизионе Испании: «Альмерия» (74 очка), «Малага» (73), «Лас-Пальмас» (73), «Кастельон» (72). На 7-й и 8-й позициях расположились не попавшие в плей-офф «Бургос» (72 очка) и «Эйбар» (67).
В полуфиналах дома и в гостях сыграют «Кастельон» – «Альмерия» 6 и 9 июня, «Лас-Пальмас» – «Малага» 7 и 10 июня. Матчи финала пройдут 14 и 21 июня.
- Напрямую из Сегунды в Примеру вышли «Расинг» (82 очка) и «Депортиво» (77). Из элиты вылетели «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо».
- Из Сегунды вылетели «Мирандес», «Уэска», «Культураль Леонеса» и «Сарагоса». Им на смену придут «Тенерифе» и «Эльденсе», а еще два клуба определятся по итогам плей-офф с участием 8 команд.
Источник: «Бомбардир»