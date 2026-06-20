«Спартак» предложил 10 миллионов за испанского защитника

«Спартак» сделал предложение в 10 миллионов евро за центрального защитника «Севильи» Кике Саласа.

Московский клуб направил в офисы андалусийской команды официальную заявку на трансфер 24-летнего футболиста. Сумма составляет 10 миллионов евро в виде фиксированной выплаты.

Спортивный директор «Севильи» Хосе Игнасио Наварро оказался перед сложным выбором: сохранить одного из лидеров обороны или зафиксировать чистую прибыль в балансе, поскольку Салас считается воспитанником академии клуба. Поступление средств позволило бы ослабить жесткие ограничения Ла Лиги в рамках финансового фэйр-плей.

Главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа рассматривает Саласа как самого надежного центрального защитника в составе. В прошедшем сезоне 24-летний футболист закрепился в основе и провел кампанию на стабильно высоком уровне.

Ожидается, что будущее игрока определится до 3 июля 2026 года – даты начала медицинских осмотров в клубе.

В случае продажи Саласа «Севилья» рассчитывает провернуть от 10 до 15 трансферных операций в летнее окно.

Прошлым летом «Спартак» уже пытался заполучить Саласа, предложив 5 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов, однако «Севилья» ответила категорическим отказом. Теперь красно-белые заметно улучшили финансовые условия и готовы увеличить зарплату игроку в четыре раза относительно его текущего оклада.