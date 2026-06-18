«Реал» начнет переговоры по трансферу игрока сборной Аргентины

«Реал» намерен начать переговоры с «Челси» по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса.
Игрок заинтересован в переходе, и лондонцы готовы рассмотреть его продажу.
«Синие» оценивают стоимость хавбека сборной Аргентины в 120 миллионов фунтов [138,6 миллиона евро].
- 25-летний Энцо Фернандес в этом сезоне провел за «Челси» 54 матча, забил 15 голов, сделал 7 ассистов.
- Срок контракта игрока сборной Аргентины с лондонцами рассчитан до середины 2032 года.
- Напомним, что ранее из «Челси» в «Реал» перешел защитник сборной Испании Марк Кукурелья.
Источник: talkSport