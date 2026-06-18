«Реал» начнет переговоры по трансферу игрока сборной Аргентины

«Реал» намерен начать переговоры с «Челси» по трансферу полузащитника Энцо Фернандеса.

Игрок заинтересован в переходе, и лондонцы готовы рассмотреть его продажу.

«Синие» оценивают стоимость хавбека сборной Аргентины в 120 миллионов фунтов [138,6 миллиона евро].