Левандовски предложили контракт с зарплатой в 20 миллионов за сезон

Один из кандидатов в президенты «Фенербахче» Хакан Сафи направил представителям нападающего Роберта Левандовского официальное предложение по контракту.

В случае перехода в команду из Стамбула форвард будет зарабатывать до 20 миллионов евро за сезон.

Поляк еще никому не давал обещаний относительно возможного перехода.