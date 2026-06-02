Левандовски предложили контракт с зарплатой в 20 миллионов за сезон

Один из кандидатов в президенты «Фенербахче» Хакан Сафи направил представителям нападающего Роберта Левандовского официальное предложение по контракту.
В случае перехода в команду из Стамбула форвард будет зарабатывать до 20 миллионов евро за сезон.
Поляк еще никому не давал обещаний относительно возможного перехода.
- 30 июня у Левандовского закончится срок контракта с «Барселоной».
- 37-летний форвард в минувшем сезоне провел за каталонцев 46 матчей, забил 19 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: Meczyki