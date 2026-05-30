«Атлетико» ошарашил «Барселону» ценой на Альвареса

«Атлетико» озвучил «Барселоне» свои требования по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.
Каталонцы пытались купить его за 100 миллионов евро, но получили отказ.
Отступные в контракте аргентинца – 500 миллионов евро.
«Атлетико» держит ситуацию под контролем. Игрок полностью защищен контрактом до 2030 года. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне.
За Хулиана нельзя заплатить несколькими траншами, включить бонусы. Нужно внести 500 миллионов евро сразу на счет Ла Лиги», – заявил представитель мадридского клуба.
- В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- Сообщалось, что форвард также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу».
Источник: Mundo Deportivo