«Атлетико» ошарашил «Барселону» ценой на Альвареса

Сегодня, 01:24
2

«Атлетико» озвучил «Барселоне» свои требования по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

Каталонцы пытались купить его за 100 миллионов евро, но получили отказ.

Отступные в контракте аргентинца – 500 миллионов евро.

«Атлетико» держит ситуацию под контролем. Игрок полностью защищен контрактом до 2030 года. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне.

За Хулиана нельзя заплатить несколькими траншами, включить бонусы. Нужно внести 500 миллионов евро сразу на счет Ла Лиги», – заявил представитель мадридского клуба.

  • В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
  • Сообщалось, что форвард также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу».

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Атлетико Барселона Альварес Хулиан
Комментарии (2)
алдан2014
1780101019
С ума посходили
Чугунный скороход
1780115006
Харя не треснет у матрасников ?
