«Атлетико» ошарашил «Барселону» ценой на Альвареса

«Атлетико» озвучил «Барселоне» свои требования по трансферу нападающего Хулиана Альвареса.

Каталонцы пытались купить его за 100 миллионов евро, но получили отказ.

Отступные в контракте аргентинца – 500 миллионов евро.

«Атлетико» держит ситуацию под контролем. Игрок полностью защищен контрактом до 2030 года. Мы рассчитываем на него в следующем сезоне.

За Хулиана нельзя заплатить несколькими траншами, включить бонусы. Нужно внести 500 миллионов евро сразу на счет Ла Лиги», – заявил представитель мадридского клуба.