Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бельгия. Про-Лига
Команды
Брюгге
Янн Зоммер
€ 2 млн
Янн Зоммер
Брюгге
17 декабря 1988 (37), Морж
#1 | Вратарь
183 см | 79 кг
Швейцария
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
9 сентября
Фото
«Интер» объявил об уходе основного вратаря и двух защитников
30 июня
Лучшие вратари мира по версии The Athletic
18 апреля
5
Фото
ФИФА назвала претендентов на звание вратаря года
2025.11.07 08:42
7
France Football объявил претендентов на приз лучшему вратарю 2025 года
2025.08.07 14:42
1
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2025.05.09 00:39
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.05.08 19:19
Кафельников назвал главного героя матча «Интер» – «Барселона»
2025.05.07 01:35
1
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.04.10 19:36
IFFHS назвала десятку лучших вратарей года
2024.12.18 09:42
1
«Интер» рассматривает Лунина и еще трех вратарей
2024.11.23 10:10
10 номинантов на приз имени Льва Яшина от France Football – среди них двое из стран СНГ
2024.09.04 23:00
1
Фото
Зоммер объявил об уходе из сборной Швейцарии
2024.08.19 12:23
Лучшие трансферы сезона по версии Goal
2024.05.22 22:54
Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от Goal
2023.12.14 21:32
1
Фото
«Интер» купил вратаря «Баварии»
2023.08.07 21:10
«Интер» рассчитывает купить вратарей «Баварии» и «Шахтера» за 13,4 миллиона
2023.07.10 22:22
«Интер» рассматривает трех вратарей на замену Онане
2023.06.26 12:53
1
«Интер» ищет замену Онане: клуб выбирает между двумя вратарями
2023.06.22 18:59
3
Зоммер хочет покинуть «Баварию» спустя четыре месяца после прихода
2023.05.26 23:56
2
«Бавария» продаст Зоммера в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии
2023.05.11 20:10
В «Баварии» недовольны зимним новичком: его могут продать уже летом
2023.04.27 19:19
3
Фото
«Боруссия» М высмеяла Кана после победы над «Баварией»
2023.02.19 11:56
2
Худяков назвал тройку лучший вратарей мира
2023.02.11 10:50
1
Нойер отреагировал на трансфер Зоммера в «Баварию»
2023.02.04 16:48
1
Зоммер оценил свой дебют за «Баварию»
2023.01.21 10:56
1
Стала известна зарплата Зоммера в «Баварии»
2023.01.20 13:31
Фото
«Бавария» объявила о трансфере Зоммера
2023.01.19 17:47
2
Зоммер переходит в «Баварию» за 8 миллионов. Трансфер полностью согласован (Фабрицио Романо)
2023.01.18 17:36
Трансфер Зоммера в «Баварию» оказался на грани срыва из-за «Монпелье»
2023.01.14 09:26
1
2
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+