Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Италии 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Суперкубок Италии 2023 Товарищеские матчи 2023 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Германия. Бундеслига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012