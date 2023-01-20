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    Янн Зоммер - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Янн
    Фамилия Зоммер
    Команда Бавария
    Состав Основной
    Родной город Морж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 декабря 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 79
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Бавария 2:0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' Штутгарт 1:2 Бавария Германия. Бундеслига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Бавария 3:0 Унион Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 90' Боруссия 3:2 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур
    14.02.2023 1' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 10 0 0 0 0
    Бавария 8 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    26.02.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Унион (Берлин)
    18.02.2023 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:2 Бавария (Мюнхен)
    11.02.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    05.02.2023 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:4 Бавария (Мюнхен)
    28.01.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    25'
    24.01.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    20.01.2023 1' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    15.10.2022 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    09.10.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 5:2 Кельн (Кельн)
    01.10.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 5:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    17.09.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    11.09.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 0:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    04.09.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Майнц (Майнц)
    27.08.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    19.08.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Герта (Берлин)
    13.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    06.08.2022 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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