Янн Зоммер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Янн
|Фамилия
|Зоммер
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Родной город
|Морж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|79
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Янн
|Фамилия
|Зоммер
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Родной город
|Морж
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Бавария
|2:0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|Штутгарт
|1:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|3:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|10
|0
|0
|0
|0
|Бавария
|8
|-1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|26.02.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|18.02.2023
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:2
|Бавария (Мюнхен)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|05.02.2023
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|28.01.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25'
|24.01.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|20.01.2023
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|15.10.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|09.10.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|5:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|17.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|11.09.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|04.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|19.08.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Герта (Берлин)
|13.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|06.08.2022
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)