Зоммер оценил свой дебют за «Баварию»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер поделился впечатлениями после матча с «РБ Лейпциг» (1:1).
«Игра была напряженной. Я не так давно в команде, поэтому партнeры пока не очень хорошо меня знают.
Во вторник нам предстоит провести следующий матч. Постараемся вернуться на путь побед.
Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», – сказал 34-летний швейцарец.
- Зоммер дебютировал за «Баварию» через день после перехода.
- Его купили у «Боруссии» М за 8+1,5 миллиона евро.
- У «Баварии» прервалась серия из 10 побед во всех турнирах.
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Источник: сайт «Баварии»