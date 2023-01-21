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    Зоммер оценил свой дебют за «Баварию»

    Вратарь «Баварии» Янн Зоммер поделился впечатлениями после матча с «РБ Лейпциг» (1:1).

    «Игра была напряженной. Я не так давно в команде, поэтому партнeры пока не очень хорошо меня знают.

    Во вторник нам предстоит провести следующий матч. Постараемся вернуться на путь побед.

    Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», – сказал 34-летний швейцарец.

    • Зоммер дебютировал за «Баварию» через день после перехода.
    • Его купили у «Боруссии» М за 8+1,5 миллиона евро.
    • У «Баварии» прервалась серия из 10 побед во всех турнирах.

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    Источник: сайт «Баварии»

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