Зоммер оценил свой дебют за «Баварию»

Вратарь «Баварии» Янн Зоммер поделился впечатлениями после матча с «РБ Лейпциг» (1:1).

«Игра была напряженной. Я не так давно в команде, поэтому партнeры пока не очень хорошо меня знают.

Во вторник нам предстоит провести следующий матч. Постараемся вернуться на путь побед.

Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», – сказал 34-летний швейцарец.

Зоммер дебютировал за «Баварию» через день после перехода.

Его купили у «Боруссии» М за 8+1,5 миллиона евро.

У «Баварии» прервалась серия из 10 побед во всех турнирах.

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