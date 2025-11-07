ФИФА назвала претендентов на звание вратаря года

ФИФА опубликовала список из 8 номинантов на премию The Best – лучшему вратарю 2025 года.

В него вошли:

Победитель будет определен по итогам голосования среди капитанов и тренеров национальных сборных, журналистов и болельщиков.

Голосование болельщиков на сайте ФИФА пройдет до 28 ноября.

В прошлом сезоне обладателем премии стал Эмилиано Мартинес.