ФИФА назвала претендентов на звание вратаря года

ФИФА опубликовала список из 8 номинантов на премию The Best – лучшему вратарю 2025 года.
В него вошли:
- Алиссон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»);
- Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»);
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ» / «Манчестер Сити»);
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
- Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);
- Давид Рая (Испания, «Арсенал»);
- Янн Зоммер (Швейцария, «Интер»);
- Войцех Щесны (Польша, «Барселона»).
Победитель будет определен по итогам голосования среди капитанов и тренеров национальных сборных, журналистов и болельщиков.
Голосование болельщиков на сайте ФИФА пройдет до 28 ноября.
В прошлом сезоне обладателем премии стал Эмилиано Мартинес.
Источник: официальный сайт ФИФА