Назван лучший игрок ЧМ-2026

Издание The Athletic составило рейтинг лучших футболистов предстоящего ЧМ-2026. Десятка выглядит так.
1. Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»).
2. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
3. Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»).
4. Гарри Кейн (Англия, «Бавария»).
5. Педри (Испания, «Барселона»).
6. Джуд Беллингем (Англия, «Реал»).
7. Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»).
8. Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»).
9. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Наполи»).
10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Манчестер Сити»).
Источник: The Athletic