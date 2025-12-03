Сборная Португалии показала форму к ЧМ-2026

Сборная Португалии презентовала форму на чемпионат мира-2026.

Техническим спонсором стала компания Puma.

Экипировка выполнена в традиционном для сборной Португалии красном цвете и украшена зелеными вставками и волнистым узором.

«Футболка отражает энергию океана и силу сборной Португалии, готовой заявить о себе на крупнейшей футбольной арене мира. Культовая красная основа украшена волнистым узором и зелеными деталями, что свидетельствует о морских корнях страны и ее бесстрашном духе. Этот дизайн обращен к тем, кто рожден для исследований и живет ради того, чтобы играть из любви к футболке», – сообщает Федерация футбола Португалии.