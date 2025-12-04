Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»

Вчера, 23:00
5

Полузащитник «Милана» Лука Модрич оценил свой трансфер в итальянский клуб из «Реала».

  • Хорват переехал в Италию летом на правах свободного агента.
  • У 40-летнего Модрича 13 матчей в сезоне Серии А, гол, 2 ассиста.
  • Контракт до лета.

«Я всегда говорил, что переход куда-либо из «Реала» – это шаг назад, это несомненно. Вам так скажет любой футболист, который выступал за мадридцев.

Но я считаю, что перешел в клуб, чьи статус, история находятся близко к «Реалу». Для меня это идеальная ситуация. Я с детства любил «Милан». Я рос на итальянском футболе», – сказал Модрич.

Еще по теме:
Анчелотти оценил шансы Роналду забить 1000 голов 1
Стало известно решение «Милана» по Модричу
40-летний Модрич получил первую индивидуальную награду в Серии А 4
Источник: ютуб-канал (Ne)uspjeh prvaka
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Реал Модрич Лука
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1764878848
На месте руководства я бы прям сейчас аннулировал бы его контракт
Ответить
Mirak92
1764882817
За день в четырех постах слово " уничижительно " эй редактор, слово новое выучил, позорище необразованное?
Ответить
bset
1764882872
Кто-то сегодня в школе проходил слово "уничижительно")
Ответить
Snek
1764886881
Ну я бы не сказал, что он прям прав, есть клубы, которые и посильнее Реала играют. Реалу повезло с Флорентино Пересом, ну и, конечно, Ассамблея социоса - самые влиятельные люди Испании и даже сам король Испании. Поэтому Реал, конечно, клуб сильный, но силён он в перовую очередь за счёт своей Ассамблеи, которая всегда денег сколько надо даёт и любые вопросы решит, в том числе и касающиеся судейства. Но в целом да, уход из Реала, почти во всех случаях - это шаг назад.
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Бывший тренер «Интера» и «Милана» двумя словами ответил на предложение возглавить «Спартак»
3 декабря
5
Ибрагимович будет факелоносцем на Олимпийских играх-2026
2 декабря
Серхио Рамос предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
1 декабря
1
Серия А. «Наполи» победил «Рому» и сместил ее со второго места
1 декабря
1
Серия A. Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Пизой»
30 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения
26 ноября
Симеоне назвал клуб, который хочет тренировать после «Атлетико»
26 ноября
1
Аллегри повторил достижение Анчелотти и Капелло в «Милане»
24 ноября
Серия А. «Милан» в дерби победил «Интер» – 1:0
24 ноября
«Наполи» назвал клубам АПЛ цену на Мактоминея
21 ноября
ФотоПирло опубликовал фото дочери в купальнике
20 ноября
5
Стало известно решение «Милана» по Модричу
11 ноября
В клубе Серии A высказались о возможности подписать россиянина
11 ноября
Владелец «Наполи» прояснил ситуацию с будущим Конте
10 ноября
«Аталанта» уволила главного тренера
10 ноября
Конте сделал заявление о возможном уходе из «Наполи»
10 ноября
Конте может покинуть «Наполи»
10 ноября
1
Клубы из Серии A и «Спартак» поборются за покупку российского вингера
10 ноября
3
Владелец «Наполи»: «Наш стадион – помойка»
7 ноября
1
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А
7 ноября
4
ФотоЛегендарный футболист «Ромы» возглавил «Дженоа»
6 ноября
Экс-тренер «Спартака» возглавит «Фиорентину»
5 ноября
«Фиорентина» уволила лучшего тренера Серии А-2021/22
4 ноября
1
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
3 ноября
26
Серия А. «Милан» победил «Рому» благодаря защитнику (1:0), Дибала не реализовал пенальти
3 ноября
1
Умер бывший тренер «Наполи»
2 ноября
Балотелли порадовался отставке Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука»
2 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 