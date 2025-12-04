Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич оценил свой трансфер в итальянский клуб из «Реала».
- Хорват переехал в Италию летом на правах свободного агента.
- У 40-летнего Модрича 13 матчей в сезоне Серии А, гол, 2 ассиста.
- Контракт до лета.
«Я всегда говорил, что переход куда-либо из «Реала» – это шаг назад, это несомненно. Вам так скажет любой футболист, который выступал за мадридцев.
Но я считаю, что перешел в клуб, чьи статус, история находятся близко к «Реалу». Для меня это идеальная ситуация. Я с детства любил «Милан». Я рос на итальянском футболе», – сказал Модрич.
Источник: ютуб-канал (Ne)uspjeh prvaka