Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы нападающего Криштиану Роналду забить 1000 голов за карьеру.

– Как думаете, Криштиану сможет забить 1000 голов?

– Конечно, он добьeтся этой цели. Не сомневайтесь, у него всe получится. Недавно в Италии меня спрашивали о 40-летнем Модриче, и я ответил, что, он конечно же, будет хорошо играть в «Милане».

Лука и Криштиану – профессионалы, которые любят футбол и страстно увлечены этим видом спорта. Они всегда добьются своего.

Криштиану обязательно забьет 1000 голов, но, когда он это сделает, не забудьте пригласить меня, чтобы отметить этот невероятный рекорд [улыбается].