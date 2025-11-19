Роналду обратился к Трампу после встречи в Белом доме

Криштиану Роналду в соцсетях поблагодарил президента США Дональда Трампа.

Сегодня нападающий «Аль-Насра» и его невеста Джорджина Родригес побывали в Белом доме на ужине, организованном американским лидером.

«Спасибо, господин президент, за приглашение и теплый прием, который вы и первая леди оказали мне и моей будущей жене Джорджине.

Каждый из нас может дать что-то значимое, и я готов внести свой вклад, чтобы вдохновлять новые поколения на строительство будущего, определяемого смелостью, ответственностью и прочным миром», – написал Роналду, прикрепив к посту несколько совместных фото с Трампом.

Фото: соцсети Криштиану Роналду