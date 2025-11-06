Роналду объяснил, почему его не было на похоронах Диогу Жоты

Нападающий «Аль-Насра» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что его отсутствие на похоронах Диогу Жоты обусловлено двумя причинами.

28-летний Жота погиб вместе с младшим братом.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Во-первых, после смерти отца я больше не ходил на кладбища.

Во-вторых, куда бы я ни пришел – начинается цирк. Если бы я появился там, внимание переключилось бы на меня. А мне такое внимание не нужно.

Давать интервью в такие деликатные моменты, говорить о нем, о футболе? Бросьте, ребята, вы чего. Я не хочу быть частью этого шоу. Если вы хотите – удачи.

Люди могут меня критиковать, но я доволен своим решением», – сказал Роналду.