Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»

Вчера, 23:20

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об уходе Игоря Дивеева в «Зенит».

Ранее стало известно, что Дивеев перейдет в петербургскую команду в обмен на Лусиано Гонду. ЦСКА получит доплату в размере 3-5 миллионов евро.

«Переход Дивеева в «Зенит» – это не очень хорошо для армейского футбола. Для петербуржцев это тоже не самый удачный трансфер, потому что Дивеев – ненастоящий защитник. Почему? У него нет хорошей стартовой скорости и отбирать мячи внизу он не умеет. На втором этаже он играет отлично: может снять напряжение при верховых мячах и забить важный гол на стандартах. Мы это неоднократно видели.

Но в любом случае «Зениту» нужен более вариативный игрок в оборону. Если Дивеев хочет уйти, то ради бога. У нас и так есть хорошие защитники. Тот же Лукин достаточно убедительно себя проявляет.

Пусть Дивеев идет болтаться в «Зенит» и потеряется там совсем. Он просто не прав, если соглашается на такое дело. Мы уже слышали истории про его зарплату в ЦСКА. Пускай уходит… В Питере он будет больше получать. Но помяните мое слово, переход в «Зенит» не пойдет ему на пользу.

По итогам этого обмена ЦСКА будет в более выигрышном положении. Нам очень нужен хороший нападающий. Гонду для этого подходит. Вместе с Глебовым это будет хорошее сочетание», – сказал Пономарев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь
